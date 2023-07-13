В Одесской области экс-депутат украл 15 земельных участков на побережье Черного моря

В Одесской области местный экс-депутат присвоил 15 земельных участков на побережье Черного моря. Мужчину задержали правоохранители.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, правоохранители задержали бывшего депутата Затоковского поссовета, который организовал похищение 15 земельных участков на общую сумму 15 млн грн.

Сделка могла сорвать фортификационное укрепление береговой линии в Одесской области.

“По материалам дела, механизм незаконного отчуждения земли заключался в подделке документов. Экс-депутат подготовил фальшивые документы о якобы решении двух сельсоветов о передаче в частную собственность 15 земельных участков у морской акватории. Для подделки документов фигурант привлек местного инженера-землеустроителя”, — подчеркнули в СБУ.

Уже со временем организаторы передавали фальшивые документы подконтрольным госрегистраторам, которые оформляли землю на подставных лиц для последующей продажи.

“В ходе обысков обнаружена поддельная документация, печать и компьютерная техника, которую использовали для реализации преступной схемы. В настоящее время четырем участникам "схемы" сообщено о подозрении по нескольким статьям УК Украины. Организатор схемы – экс-депутат – находится под стражей. Продолжается расследование по привлечению к ответственности всех участников преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет с конфискацией имущества. Кроме того, принимаются меры по возвращению земельных участков в собственность территориального общества”, — добавили в СБУ.

Напомним, что в Купянске бывшая должностница горсовета работала с оккупантами.

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