В Одесской области горело судно из-за атаки РФ: Зеленский отреагировал

В Одессе загорелось судно из-за атаки РФ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар, нанесенный российской армией по Одесской области. В результате было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Зеленский подчеркнул, что российские атаки не имеют военного смысла.

Об этом он рассказал в соцсетях.

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении осудил очередную российскую атаку на юг Украины, последовавшую за ночным ударом по энергетической инфраструктуре Одессы.

«Было повреждено гражданское судно в порту Черноморск. Это еще раз доказывает, что россияне не только не воспринимают достаточно серьезно шанс на существующую сейчас дипломатию, но и продолжают войну именно на уничтожение нормальной жизни в Украине», — отметил Зеленский.

Спасатели ликвидируют пожар на гражданском судне.

Президент также отметил, что в свое время обсуждал ситуацию с Одессой во время разговора с президентом США Дональдом Трампом. Зеленский отметил важность того, чтобы мировое сообщество сохраняло четкое понимание, кто на самом деле затягивает войну, а кто стремится ее закончить миром.

«Кто использует баллистику против гражданской жизни и наносит удары именно по таким целям, которые влияют на российскую машину войны. Я благодарю всех в мире, кто старается распространять реальную информацию», — заявил Зеленский.

Президент сообщил, что в Одессе и Черноморске, а также в Харькове, Сумах, Херсоне, Запорожье и городах Донбасса «делается все для защиты жизни».

«И надо, чтобы в Москве перестало доминировать желание воевать, а это зависит исключительно от того, как мир реагирует на российские действия», — подытожил президент Украины.

Напомним, сегодня в Одессе после звуков взрывов загорелось судно. По предварительным данным, один человек получил травмы. Судно загорелось во время воздушной тревоги, длившейся с 15:21 до 16:22. В этот промежуток в Одессе слышали по меньшей мере четыре взрыва.

Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения с юга, а затем о двух скоростных целях на Черноморск.