В Одесской области грузовик сбил насмерть пешехода-нарушителя (фото)

Женщина скончалась от полученных травм.

На 458 км автодороги Одесса-Киев, близи села Дачное, 63-летний водитель грузовика DAF наехал на женщину, когда она пересекала проезжую часть в неустановленном месте.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

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Потерпевшая, личность которой устанавливают, от полученных травм погибла до приезда врачей.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа по расследованию ДТП Следственного управления ГУНП в Одесской области. Водителя проверили на содержание алкоголя в крови – согласно результатам медицинского осмотра, он был трезв.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286.

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Напомним, что против 16-летнего парня, который в Луцке на пешеходном переходе влетел в толпу людей и сбил 6 человек, предположительно, откроют еще несколько дел и объявят новое подозрение.

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