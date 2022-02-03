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В Одесской области хулиган укусил полицейского за палец: как его наказали

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В Одесской области хулиган укусил полицейского за палец: как его наказали

pixabay.com

Мужчина признал свою вину, но это не спасло его от наказания.

В Белгороде-Днестровском (Одесская область) приехавшего на вызов сержанта полиции хулиган укусил за палец правой руки. Мужчина, нанесший правоохранителю легкие телесные повреждения, приговорили к выплате моральной и материальной компенсации.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Сержант приехал по вызову из-за громкой музыки и заметил обвиняемого в состоянии алкогольного опьянения. Тот вел себя агрессивно. Когда полицейский попытался надеть наручники, он укусил его за палец. Судебно-медицинская экспертиза обнаружила у потерпевшего сержанта раны от укусов третьего пальца правой руки.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Обвиняемого обязали выплатить 1577 грн имущественной компенсации и 5 тысяч гривен моральной. Мужчине также был назначен испытательный срок на один год.

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Напомним, в Черкасской области мужчина в помещении магазина укусил жену. Свое поведение он объяснил тем, что застал его с любовником.

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