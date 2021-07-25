В Одесской области ищут полицейского, который задолжал коллегам 300 тысяч долларов

В Одесской области ищут полицейского, который задолжал коллегам 300 тысяч долларов

Перед загадочным исчезновением человек якобы ограбил квартиру.

Заместитель руководителя управления патрульной полиции города Измаила Иван Митькин несколько дней назад исчез при загадочных обстоятельствах и перестал выходить на связь.

Об этом пишет издание "Думская".

Предполагают, что исчезновение может быть связано с долгом человека перед коллегами, который составляет до 300 000 долларов. Он якобы их брал на закупку урожая зерновых.

"На протяжении нескольких месяцев его знакомые вкладывались в авантюру патрульного, которая предсказывала большие прибыли. Набрав долгов, офицер полиции начал уклоняться от кредиторов", — отмечает издание.

Также, как отмечают источники издания, перед исчезновением патрульный обокрал квартиру, которую снимал со своими коллегами. Вернувшись со смены, полицейские недосчитались большой суммы денег и травматического пистолета.

Уже длительное время полицейский не выходит на связь и ушел из всех рабочих чатов.

По предварительной версии, причиной такого странного поведения могла стать игровая зависимость патрульного.

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