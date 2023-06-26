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В Одесской области из окна выпала четырехлетняя девочка: получила тяжелые травмы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Время на прочтение
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В Одесской области из окна выпала четырехлетняя девочка: получила тяжелые травмы

В Одесской области из окна дома вылетел ребенок. / Фото: Полиция Киевской области

Ребенка госпитализировали.

В Крыжановке Одесской области из окна выпала четырехлетняя девочка. Ребенок оперся на москитную сетку. Ее госпитализировали в медучреждение в тяжелом состоянии.

Об этом 26 июня сообщили в пресс-службе Нацполиции области.

О происшествии полиции сообщили медики областной детской клинической больницы, куда доставили девочку. У пострадавшей врачи диагностировать закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга и ушиб спины.

По предварительной информации, ребенок из любопытства забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и выпал из окна. Тем временем ее мать возилась на кухне.

Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия. Решается вопрос о правовой квалификации.

Как сообщалось, возле Львова из-за удара электрическим током погиб 12-летний мальчик. Трагедия произошла во время рыбалки. Ребенок случайно задел линии электропередач.

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Дата публикации
Просмотры
543
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