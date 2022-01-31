В Одесской области из реки вытащили тело мужчины: находился в 350 метрах от берега

Что именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно.
В Одесской области из реки Дунай спасатели утром 31 января вытащили тело утопленника.
Об этом пишет "Думская".
О том, что в реке плавает тело человека, спасателям сообщили местные жители. Уже на месте чрезвычайники установили, что утопленник находился в 350 метрах от берега. Его тело доставили на берег. На вид погибшему около 40—50 лет. Что именно стало причиной случившегося, сейчас неизвестно.
В обстоятельствах его смерти будут разбираться правоохранители.
Напомним, что в Днепре спасатели достали из воды тело парня, ушедшего с другом на реку.
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