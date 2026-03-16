В Одесской области из-за атаки РФ поврежден детсад (фото)

РФ 16 марта массированно атаковала Одесщину ударными беспилотниками. Поврежден детский сад.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Последствия обстрела Одесской области

По данным Кипера, Силы ПВО сбили большинство враждебных целей, однако зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

В частности, в Черноморске в результате атаки поврежден фасад и остекление детского сада. Повреждения получили также близлежащие многоэтажки.

«К счастью, обошлось без пострадавших. Специальные и коммунальные службы работают над устранением последствий», — заключил чиновник.

Фасад детсада

Ранее войска РФ атаковали ударными дронами портовую инфраструктуру в Одесской области. В результате удара был поврежден склад с продуктами на территории порта. Из-за попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.