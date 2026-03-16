В Одесской области из-за атаки РФ поврежден детсад (фото)

Фасад детсада в Одесской области задел такой РФ.

Катерина Сердюк
РФ 16 марта массированно атаковала Одесщину ударными беспилотниками. Поврежден детский сад.

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По данным Кипера, Силы ПВО сбили большинство враждебных целей, однако зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры.

В частности, в Черноморске в результате атаки поврежден фасад и остекление детского сада. Повреждения получили также близлежащие многоэтажки.

«К счастью, обошлось без пострадавших. Специальные и коммунальные службы работают над устранением последствий», — заключил чиновник.

Ранее войска РФ атаковали ударными дронами портовую инфраструктуру в Одесской области. В результате удара был поврежден склад с продуктами на территории порта. Из-за попадания возник пожар, который спасатели оперативно ликвидировали. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

