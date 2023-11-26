В Одесской области из-за непогоды закрывают еще одну автотрассу

Приостановлено движение по автотрассе М-16 "Одесса — Кучурган", которая ведет к границе с Молдовой.
Из-за непогоды, которая в воскресенье, 26 ноября, накрыла юг Украины, ухудшается ситуация на автодорогах в Одесской области. Еще одна трасса закрыта для движения транспорта.
Об этом сообщает в соцсетях Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины.
Ориентировочно на 12 часов или до стабилизации погодных условий будет прекращено движение по автотрассе М-16 "Одесса — Кучурган", ведущей к границе с Молдовой.
"Сейчас идет и налипает снег, очень плохая видимость на дорогах, сильные порывы ветра до 30 м/с. Информацию о снятии запрета и возобновлении движения автотранспорта предоставим дополнительно”, — говорится в сообщении.
В Агентстве восстановления призывают водителей быть осторожными на дорогах и не выезжать без необходимости.
Напомним, в Одесской области 26 ноября перекрыли движение по трассе М-15 Одесса-Рени из-за сильной вьюги, сугробов и гололеда на дороге.
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