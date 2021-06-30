В Одесской области из-за ревности мужчина выстрелил в парня и загнал в лесопосадку

В Одесской области из-за ревности мужчина выстрелил в парня и загнал в лесопосадку

Пострадавшего доставили в больницу медики.

В Одесской области — в одном из сел Куяльницкой ОТГ — 55-летний мужчина выстрелил из ружья в 30-летнего мужчину.

Как сообщила прессслужба полиции Одесской области, в территориальное подразделение полиции от оператора "скорой" поступило сообщение о том, что в медицинской помощи нуждается человек.

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Прибыв по указанному адресу, полицейские вместе с врачами разыскали пострадавшего в лесопосадке, где он скрывался от злоумышленника.

Медики госпитализировали мужчину в больницу: он получил проникающие ранения грудной клетки.

Позже правоохранители выяснили, что его ранил из ружья односельчанин, когда тот приближался к его дому.

Правонарушителя полицейские задержали. А во время обыска изъяли оружие.

Задержанный не может объяснить свой поступок, но предварительно установлено, что причиной стала ревность.

"Полные обстоятельства происшествия будут установлены в ходе досудебного следствия. Также правоохранителям предстоит выяснить, откуда у мужчины огнестрельное оружие. Согласно действующему законодательству, правонарушителю грозит до восьми лет заключения", — прокомментировал событие начальник Подольского районного управления полиции Александр Ноздратенко.

Ранее стало известно, что на Приморском бульваре, в самом центре Одессы, двое мужчин устроили стрельбу из травматического оружия.

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