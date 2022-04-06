В Одесской области из зоны боевых действий из частного зоопарка эвакуировали ягуара и тигрицу уссурийскую

В Одесской области из зоны боевых действий из частного зоопарка эвакуировали ягуара и тигрицу уссурийскую

Большие кисы-переселенцы будут теперь жить в Подольском зоопарке.

Подольский зоопарк эвакуировал ягуара и уссурийскую тигрицу из зоны боевых действий из частного зоопарка в Одесской области. Под обстрелами животные были обречены на голодную и насильственную смерть. Вчера вечером владельцы покинули территорию Украины.

Эвакуация проходила в сжатые сроки, сообщили в зоопарке.

Подольский зоопарк

"Администрация Подольского зоопарка благодарна облгосадминистрации, облсовету и предприятию "Виноблагролес", подразделением которого является зоопарк, в содействии в закупке нового автомобиля. Транспортировка таких животных — дело не простое", — отметили в зоопарке.

Подольский зоопарк

Ягуары и тигры – очень пугливые, пугливые, чувствительные к климатическим условиям животные. Поэтому условия транспортировки этих хищников должны быть соответствующими, с учетом всех зооветеринарных требований.

Животные перенесли дорогу хорошо. Мы разместили их во временные вольеры и уже сегодня попробуем их покормить, нальем в поилку чистую воду, — отмечает директор Подольского зоопарка Евгений Ткачик, лично участвовавший в эвакуации животных из зоны боевых действий.

По словам директора, адаптация животных будет продолжаться до трех недель. К климату, воде, корму и даже новому разговору.

Физическое состояние животных хорошее. Обоим животным по три года. Вскоре они станут взрослыми. Итак, мы будем искать им пару. Однако перед тем мы должны построить новоселам хорошие вольеры с соблюдением всех требований содержания таких животных. "Вскоре мы проведем нашим новым жителям все необходимые зооветеринарные мероприятия. Обработаем их от экто- и эндопаразитов, проведем весеннюю вакцинацию", — заметил Евгений Ткачик.

По его словам, в рационе этих хищников только мясо кроме свинины. Ягуару в сутки нужно 5 килограммов мяса, тигрицы – 6-8 килограммов мяса.

Расходы на содержание новых жителей не были запланированы. Поэтому просим всех небезразличных поддержать наш зоопарк, а желающих заботиться о этих красавцах, обратиться в администрацию Подольского зоопарка и взять животных-переселенцев под опеку.

Освобожденные от российских кафиров украинские территории постепенно возвращаются к привычной жизни. Правда, забыть обстрелы и бомбардировки быстро не удается.

Более месяца в плену врага вместе с местными жителями находились и более 350 животных "Парка 12 месяцев", расположенного в поселке Демидов, на Киевщине. Демидов россияне оккупировали в первые дни и покинули его только 30 марта. Все это время зоопарк оставался без еды, света, газа, электричества и связи. Каким это место было до войны и каким стало сейчас – дальше в сюжете.