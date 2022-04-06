В Одесской области из зоны боевых действий из частного зоопарка эвакуировали ягуара и тигрицу уссурийскую

Большие кисы-переселенцы будут теперь жить в Подольском зоопарке.
Подольский зоопарк эвакуировал ягуара и уссурийскую тигрицу из зоны боевых действий из частного зоопарка в Одесской области. Под обстрелами животные были обречены на голодную и насильственную смерть. Вчера вечером владельцы покинули территорию Украины.
Эвакуация проходила в сжатые сроки, сообщили в зоопарке.
"Администрация Подольского зоопарка благодарна облгосадминистрации, облсовету и предприятию "Виноблагролес", подразделением которого является зоопарк, в содействии в закупке нового автомобиля. Транспортировка таких животных — дело не простое", — отметили в зоопарке.
Ягуары и тигры – очень пугливые, пугливые, чувствительные к климатическим условиям животные. Поэтому условия транспортировки этих хищников должны быть соответствующими, с учетом всех зооветеринарных требований.
- Животные перенесли дорогу хорошо. Мы разместили их во временные вольеры и уже сегодня попробуем их покормить, нальем в поилку чистую воду, — отмечает директор Подольского зоопарка Евгений Ткачик, лично участвовавший в эвакуации животных из зоны боевых действий.
По словам директора, адаптация животных будет продолжаться до трех недель. К климату, воде, корму и даже новому разговору.
- Физическое состояние животных хорошее. Обоим животным по три года. Вскоре они станут взрослыми. Итак, мы будем искать им пару. Однако перед тем мы должны построить новоселам хорошие вольеры с соблюдением всех требований содержания таких животных. "Вскоре мы проведем нашим новым жителям все необходимые зооветеринарные мероприятия. Обработаем их от экто- и эндопаразитов, проведем весеннюю вакцинацию", — заметил Евгений Ткачик.
По его словам, в рационе этих хищников только мясо кроме свинины. Ягуару в сутки нужно 5 килограммов мяса, тигрицы – 6-8 килограммов мяса.
Расходы на содержание новых жителей не были запланированы. Поэтому просим всех небезразличных поддержать наш зоопарк, а желающих заботиться о этих красавцах, обратиться в администрацию Подольского зоопарка и взять животных-переселенцев под опеку.
Освобожденные от российских кафиров украинские территории постепенно возвращаются к привычной жизни. Правда, забыть обстрелы и бомбардировки быстро не удается.
Более месяца в плену врага вместе с местными жителями находились и более 350 животных "Парка 12 месяцев", расположенного в поселке Демидов, на Киевщине. Демидов россияне оккупировали в первые дни и покинули его только 30 марта. Все это время зоопарк оставался без еды, света, газа, электричества и связи. Каким это место было до войны и каким стало сейчас – дальше в сюжете.