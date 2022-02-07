В Одесской области избили полицейского, приехавшего на вызов

Хулиган получил срок.
В Одесской области, в поселке Затока, к условному сроку приговорен мужчина, избивший полицейского палкой.
Об этом сообщили в Белгороде-Днестровском районном отделе полиции.
Инцидент произошел, когда правоохранителей вызвали прекратить конфликт между отдыхающими. В ответ на просьбу прекратить нарушение общественного порядка, один из его участников – пьяный житель Одессы – схватил палку и начал избивать полицейского.
Хулигану объявили подозрение в умышленном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей. Согласно ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, за это предусмотрено ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.
Напомним, в Днепре неизвестные избили группу подростков, после чего разбили стекла полицейского автомобиля.
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