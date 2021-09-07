В Одесской области кочегар военкомата получил доступ к секретным документам

В Одесской области кочегар военкомата получил доступ к секретным документам

Военком заплатил штраф в размере 2 720 гривен.

Суд оштрафовал военного комиссара Болградского районного территориального центра комплектования и соцподдержки за допуск к секретным документам неуполномоченного лица.

Как сообщили в специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере Южного региона, в августе-октябре прошлого года военком дал разрешение работать с документами кочегару.

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Инцидент квалифицировали по ч.2 ст.172-14 и ч.2 ст.172-16 КУоАП (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий).

По решению Болградского райсуда военком заплатил штраф в размере 2 720 грн.

Напомним, в британском Кенте на автобусной остановке обнаружены документы министерства обороны. В одном из пакетов была информация о миссии эсминца HMS Defender.

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