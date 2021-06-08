В Одесской области количество заболевших кишечной инфекцией в детском санатории увеличилась

Там провели обследование, чтобы выявить источник инфекции.

В Одесской области в детском санатории "Сергеевка" зарегистрировали групповую заболеваемость острыми кишечными инфекциями. Там заразился уже 31 человек.

Об этом сообщили в лабораторном центре Минздрава.

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Всего за период с 02 по 7 июня заболела острый гастроэнтероколит 31 человек, из них 30 детей и 1 медработник. Всего в заведении находилось 140 детей и 31 взрослый. Питание осуществлялось на пищеблоке. Чтобы выявить источники и факторы передачи, провели обследование внешней среды заведения, больных и контактных лиц.

Напомним, ранее сообщалось, что правоохранители по факту отравления детей в санатории открыли уголовное производство.

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