В Одесской области малыш ходил под дождем у реки, пока родители спали

В Одесской области малыш ходил под дождем у реки, пока родители спали

Мальчик находился под присмотром старших детей.

В Одесской области — в одном из сел Саратской ОТГ — родители не смогли самостоятельно разыскать сына.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По словам отца, они вместе с сожительницей днем легли спать, оставив малыша под присмотром старших детей. Когда проснулись, обнаружили, что мальчик исчез. Дети не заметили, как он вышел из дома.

Личный состав территориального подразделения полиции за час разыскал малыша — то под дождем дошел до берега реки за огородами. Нашли его возле водоема.

Выяснилось, что семья находится на учете социальных служб, а взрослые неоднократно привлекались к административной ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Напомним, в Одессе на проспекте Добровольского женщина превратила квартиру в свалку. Вместе с матерью жил 9-летний сын, которого накануне забрали.

Ранее стало известно, что в Белгород-Днестровском женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

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