Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Одесской области мать 6 детей заставили вернуть государству почти 30 тысяч гривен помощи: причина

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
326
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Одесской области мать 6 детей заставили вернуть государству почти 30 тысяч гривен помощи: причина

В Одесской области многодетную мать заставили вернуть государству деньги. / Фото: УНИАН

Женщина называла себя одинокой матерью, хотя проживала с отцом своих детей

В Одесской области судили мать шестерых детей за мошенничество при получении материальной помощи на детей. Ее признали виновной и приговорили к общественным работам, также женщина должна вернуть государству 29 217 гривен.

Об этом говорится в приговоре Любашевского райсуда Одесской области.

По данным суда, жительница одного из сел Одесской области воспитывает 6 детей — двоих несовершеннолетних и 4 малолетних. Она оформила помощь для одиноких матерей и получала ее с февраля по июль 2023 года. В общей сложности государство выплатило женщине 29 217 гривен.

Однако впоследствии социальные службы установили, что женщина проживает совместно с отцом своих детей, хотя без официального оформления брака, и обратились в суд с требованием наказать ее за мошенничество — ч.1 ст. 190 УК Украины. На суде женщина вину признала и не возражала против обвинения.

Суд признал женщину виновной и присудил ей 220 часов исправительных работ. Также она должна вернуть государству 29217 гривен материальной помощи.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судовых решений
Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в бюджете Украины на следующий год запланировано увеличение социальных выплат, в том числе и пенсии.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
326
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация