В Одесской области мать бросила младенца после того, как прогуляла с подружкой все деньги

Женщина сказала, что ребенок мешает ей отработать деньги.
В Белгород-Днестровском (Одесская область) женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.
Об этом в Facebook сообщила сотрудница службы Дина Базиленко.
"У меня долги, мне надо рассчитаться, а с ребенком я не могу работать, он мешает", — пояснила мать причины поступка.
Выяснилось, что женщина взяла кредит, чтобы погулять с подружкой. В службе по делам детей предупредили ее, что пособия на ребенка от государства она не будет получать, если отказывается от ребенка.
"И здесь самое абсурдное: моментально эта горе-мать меняет свое мнение и уже передумывает оставлять ребенка", — добавила Дина Базиленко, сотрудница службы.
Однако после недолгих раздумий женщина все-таки оставила малыша в службе.
Напомним, в Херсоне нетрезвая женщина вместе с двумя маленькими детьми отдыхала в кафе в центре города. Местных жителей возмутило поведение матери и они позвонили в полицию.
А в Днепре отец потерял на детской площадке своего ребенка.