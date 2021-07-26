В Одесской области мать бросила младенца после того, как прогуляла с подружкой все деньги

В Одесской области мать бросила младенца после того, как прогуляла с подружкой все деньги

Женщина сказала, что ребенок мешает ей отработать деньги.

В Белгород-Днестровском (Одесская область) женщина оставила своего годовалого ребенка в службе по делам детей, чтобы иметь возможность рассчитаться с кредитом, который взяла на развлечения.

Об этом в Facebook сообщила сотрудница службы Дина Базиленко.

"У меня долги, мне надо рассчитаться, а с ребенком я не могу работать, он мешает", — пояснила мать причины поступка.

Выяснилось, что женщина взяла кредит, чтобы погулять с подружкой. В службе по делам детей предупредили ее, что пособия на ребенка от государства она не будет получать, если отказывается от ребенка.

"И здесь самое абсурдное: моментально эта горе-мать меняет свое мнение и уже передумывает оставлять ребенка", — добавила Дина Базиленко, сотрудница службы.

Однако после недолгих раздумий женщина все-таки оставила малыша в службе.

Напомним, в Херсоне нетрезвая женщина вместе с двумя маленькими детьми отдыхала в кафе в центре города. Местных жителей возмутило поведение матери и они позвонили в полицию.

А в Днепре отец потерял на детской площадке своего ребенка.

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