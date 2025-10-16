ТСН в социальных сетях

Украина
222
1 мин

В Одесской области мать разоблачила сына полиции — что он натворил

Взрослый мужчина убивал и пытал домашних животных — полиция открыла уголовное производство.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В Одесской области задержали мужчину, который издевался над домашними животными

Полиция Одесского района задержала 30-летнего жителя Яськивского общества по подозрению в жестоком обращении с животными.

Об этом идет речь в сообщении Главного управления Нацполиции Одесской области.

К правоохранителям обратилась мать мужчины, которая сообщила, что сын дома избивал котенка и убил щенка.

По предварительным данным, мужчина сначала пытался задушить котенка, но женщина успела вмешаться. После этого он несколько раз ударил ногой маленького щенка, погибшего от полученных травм.

Полицейские доставили котенка в ветеринарную клинику — врачи подтвердили, что его жизни ничего не угрожает. Животное вернули владелице.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, что привело к их гибели. Тело щенка направили на судебно-ветеринарную экспертизу.

Подозреваемый был задержан в процессуальном порядке. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.

По закону мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Также его проверят на вменяемость.

Напомним, в Киевской области хозяева держали собаку, привязанную к потолку. Волонтеры спасли истощенное животное. По словам зоозащитников, цепь была настолько короткой, что пес физически не мог лечь и спал сидя на обломке доски.

222
