В Одесской области мать разоблачила сына полиции — что он натворил
Взрослый мужчина убивал и пытал домашних животных — полиция открыла уголовное производство.
Полиция Одесского района задержала 30-летнего жителя Яськивского общества по подозрению в жестоком обращении с животными.
Об этом идет речь в сообщении Главного управления Нацполиции Одесской области.
К правоохранителям обратилась мать мужчины, которая сообщила, что сын дома избивал котенка и убил щенка.
По предварительным данным, мужчина сначала пытался задушить котенка, но женщина успела вмешаться. После этого он несколько раз ударил ногой маленького щенка, погибшего от полученных травм.
Полицейские доставили котенка в ветеринарную клинику — врачи подтвердили, что его жизни ничего не угрожает. Животное вернули владелице.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, что привело к их гибели. Тело щенка направили на судебно-ветеринарную экспертизу.
Подозреваемый был задержан в процессуальном порядке. В настоящее время решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения.
По закону мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Также его проверят на вменяемость.
Напомним, в Киевской области хозяева держали собаку, привязанную к потолку. Волонтеры спасли истощенное животное. По словам зоозащитников, цепь была настолько короткой, что пес физически не мог лечь и спал сидя на обломке доски.