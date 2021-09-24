В Одесской области микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик: среди пострадавших — 6-летний мальчик

В Одесской области микроавтобус с пассажирами врезался в грузовик: среди пострадавших — 6-летний мальчик

Всех травмированных госпитализировали, двое мужчин — в тяжелом состоянии.

В пятницу, 24 сентября, в селе Каменка Одесской области автомобиль "Citroën" столкнулся с грузовиком, который двигался во встречном направлении.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

В результате столкновения травмы получили пассажиры и водитель микроавтобуса — всего пять человек, среди которых 6-летний мальчик. Всех травмированных доставили в больницу, двое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

На месте ДТП работали полицейские и спасатели.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины ", — говорится в сообщении полицейской пресс-службы.

По неподтвержденной информации, авария произошла, когда бусик пошел на обгон и не смог разминуться с грузовиком, который двигался навстречу.

Напомним, ранее в Сумской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и грузовика.

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