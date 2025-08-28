В Одесской области море стало черным: что произошло

Одесса / © Associated Press

С середины августа украинцы стали замечать большое количество водорослей в прибрежной зоне. А уже с 26 августа вода в Черном море у Одессы стала буквально черной. В соцсетях появилось немало видео мутных черных волн, похожих на сточную воду.

О состоянии загрязнения воды сообщила Государственная экологическая инспекция Юго-Западного округа.

Что показали анализы

27 августа лаборатория провела обследование пляжа в Крыжановке и взяла пробы воды. Лабораторные исследования показали:

взвешенные вещества — превышение в 63,2 раза, из-за чего прозрачность воды фактически исчезла;

азот аммонийный — в 1,9 раза выше нормы, соединение токсично и особенно опасно в жару;

кислород — в 6,7 раза ниже допустимого уровня, что является критическим для морских живых организмов.

Почему море стало черным

Специалисты объясняют, что причина — массовое «цветение моря», или эвтрофикация. Избыток питательных веществ провоцирует активное размножение водорослей. Когда они отмирают, происходит разложение, истощающее воду и лишающее ее кислорода.

В результате морские организмы погибают, а вода меняет цвет и становится опасной для людей.

Экологи предостерегают от купания

В Госэкоинспекции предупредили, что купаться в такой воде не рекомендуется. Она может представлять угрозу здоровью отдыхающих, ведь в воде фиксируют не только недостаток кислорода, но и повышенный уровень токсичных соединений.

