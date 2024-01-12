В Одесской области моряк отказался от мобилизации, потому что ему "нужно кормить семью": чем все закончилось

В Одесской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который отказался от мобилизации и заявил на суде, что "он моряк и должен быть в море, чтобы прокормить семью".

Об этом говорится в приговоре Южного городского суда Одесской области.

По данным суда, мужчину в апреле 2023 года сочли годным к службе в армии. В тот же день ему дали повестку для отправки в воинскую часть, однако мужчина категорически отказался ее получать.

На суде мужчина вину не признал и не раскаялся. Он заявил, что "является моряком и ему нужно работать в море, чтобы иметь возможность кормить семью". Также добавил, что "отказался от призыва, а не от мобилизации".

Сотрудник военкомата на суде объяснил, что подозреваемый действительно уклонился от мобилизации и написал об этом соответствующее заявление.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив на 2 года испытательного срока.

Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, НАПК установило, где в Украине больше всего непригодных для армии.

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