В Одесской области мотоциклист отправил на тот свет своего товарища

Мужчина получил смертельные травмы.
Авария произошла в селе Спасское Белгород-Днестровского района. 30-летний водитель двухколесника не справился с управлением и съехал с дороги.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
От полученных травм его товарищ погиб на месте, сам водитель не пострадал. Водителя проверили на содержание алкоголя в крови, медицинский осмотр показал, что он сел за руль нетрезвым.
Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286-1.
Напомним, на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка маршрутка сообщением "Львов-Липовка" перевернулась в результате столкновения с автомобилем "Фольксваген".