В Одесской области мотоциклист отправил на тот свет своего товарища

В Одесской области мотоциклист отправил на тот свет своего товарища

Мужчина получил смертельные травмы.

Авария произошла в селе Спасское Белгород-Днестровского района. 30-летний водитель двухколесника не справился с управлением и съехал с дороги.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

От полученных травм его товарищ погиб на месте, сам водитель не пострадал. Водителя проверили на содержание алкоголя в крови, медицинский осмотр показал, что он сел за руль нетрезвым.

Сведения о ДТП внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.286-1.

Напомним, на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Тарасовка маршрутка сообщением "Львов-Липовка" перевернулась в результате столкновения с автомобилем "Фольксваген".

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