В Одесской области мужчина безжалостно застрелил собаку соседа

Злоумышленнику уже объявили о подозрении.

В Одесской области объявлено подозрение местному жителю, который застрелил собаку соседа.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел в Белгород-Днестровском районе.

Установлено, что между владельцем собаки и злоумышленником были неприязненные отношения. Правонарушитель упрекал хозяина тем, что его собака якобы опасен для окружающих, при этом в полицию с жалобами на животное местные жители не обращались.

Как отмечается, еще в июле 52-летний мужчина застрелил соседскую собаку из пневматической винтовки.

Следователи квалифицировали его действия по ч.1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. Но подозрение злоумышленнику объявили накануне.

За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, мужчине грозит ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на срок от двух до трех лет.

Ранее сообщалось, что на спецлинию 102 поступило обращение от граждан о том, что на территории продовольственного рынка по проспекту Центральном в Николаеве неизвестный мужчина в магазине застрелил собаку и ушел. Следователи уже завершили расследование по факту жестокого обращения с животным и направили уголовное производство в прокуратуру.

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