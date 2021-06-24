В Одесской области мужчина до смерти избил жену и ушел ночевать к друзьям

В Одесской области мужчина до смерти избил жену и ушел ночевать к друзьям

За смертельное тяжкое телесное повреждение мужчине грозит от семи до десяти лет заключения.

В Березовском районе Одесской области семейная ссора закончилась трагедией — 56-летний мужчина до смерти избил свою жену.

Как сообщает прессслужба полиции Одесской области, во время застолья между супругами возникла ссора. Разъяренный мужчина избил женщину и ушел ночевать к друзьям.

"Скорую" вызвала дочь потерпевшей, которая утром зашла к матери. От полученных травм женщина скончалась в больнице.

За умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть, ему грозит от семи до десяти лет заключения.

Напомним, в Одесской области в Черноморске в больнице умерла женщина. Ее избил собственный психически больной сын. Он проломил потерпевшей череп.

Накануне в Одесской области полицейские задержали 56-летнего мужчину по подозрению в убийстве родной матери.

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