В Одесской области мужчина две недели жил с трупом знакомой, а затем сжег его (фото)

Злоумышленник задержан, свою вину признал.
В городе Черноморск (Одесская область) мужчина сжег тело своей знакомой, умершей у него дома еще 2 недели назад в результате передозировки наркотиками.
Об этом сообщила Муниципальная стража Черноморска.
Накануне работникам Муниципального караула стало известно об обгоревшем трупе человека возле бойлерной по ул. Парусная, 7.
После проверки охранникам стало известно о мужчине, который рассказывал, что сжег тело своей знакомой, умершей у него дома еще 2 недели назад в результате передозировки наркотиками.
Позже было установлено место жительства подозреваемого.
Охранники вызвали участкового сотрудника полиции, вместе с которым вошли в квартиру, где находился мужчина. Злоумышленник признался в содеянном. Задержанным занимаются работники Черноморского отдела полиции.
Напомним, пенсионерка в Днепропетровской области жила в квартире с умершей мамой.
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