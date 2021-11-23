В Одесской области мужчина две недели жил с трупом знакомой, а затем сжег его (фото)

В Одесской области мужчина две недели жил с трупом знакомой, а затем сжег его (фото)

Злоумышленник задержан, свою вину признал.

В городе Черноморск (Одесская область) мужчина сжег тело своей знакомой, умершей у него дома еще 2 недели назад в результате передозировки наркотиками.

Об этом сообщила Муниципальная стража Черноморска.

Накануне работникам Муниципального караула стало известно об обгоревшем трупе человека возле бойлерной по ул. Парусная, 7.

После проверки охранникам стало известно о мужчине, который рассказывал, что сжег тело своей знакомой, умершей у него дома еще 2 недели назад в результате передозировки наркотиками.

КУ "Муніципальна Варта" Черноморска

Позже было установлено место жительства подозреваемого.

Охранники вызвали участкового сотрудника полиции, вместе с которым вошли в квартиру, где находился мужчина. Злоумышленник признался в содеянном. Задержанным занимаются работники Черноморского отдела полиции.

Напомним, пенсионерка в Днепропетровской области жила в квартире с умершей мамой.

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