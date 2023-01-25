В Одесской области мужчина и женщина устроили бой вилами: у обоих тяжелые травмы

У участников потасовки травмы живота, глаза и плеча.
В одном из сел Килийского района Одесской области 25 января госпитализировали мужчину и женщину. Потерпевшие устроили драку вилами и получили травмы.
Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.
Медиков вызвал другой мужчина. Он сообщил, что двое пожилых людей — мужчина и женщина устроили бой вилами и получили тяжелые травмы. На место происшествия выехали две кареты скорой помощи.
"Прибыв по указанному адресу, медики обнаружили пожилых мужчину и женщину с колотыми ранами брюшной полости, глаза и плеча. Обеим была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего обоих госпитализировали в Килийскую больницу", — говорится в сообщении.
Медики спасают потерпевших.
Напомним, в селе Белино Подольского района Одесской области на Сочельник в пожаре из погибли 31-летняя мать и ее трое маленьких сыновей. Отец детей получил травмы, его госпитализировали.
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