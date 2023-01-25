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В Одесской области мужчина и женщина устроили бой вилами: у обоих тяжелые травмы

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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В Одесской области мужчина и женщина устроили бой вилами: у обоих тяжелые травмы

Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесщины

У участников потасовки травмы живота, глаза и плеча.

В одном из сел Килийского района Одесской области 25 января госпитализировали мужчину и женщину. Потерпевшие устроили драку вилами и получили травмы.

Об этом сообщает Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области.

Медиков вызвал другой мужчина. Он сообщил, что двое пожилых людей — мужчина и женщина устроили бой вилами и получили тяжелые травмы. На место происшествия выехали две кареты скорой помощи.

Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесщины / ©
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесщины

"Прибыв по указанному адресу, медики обнаружили пожилых мужчину и женщину с колотыми ранами брюшной полости, глаза и плеча. Обеим была оказана первая медицинская помощь на месте, после чего обоих госпитализировали в Килийскую больницу", — говорится в сообщении.

Медики спасают потерпевших.

Напомним, в селе Белино Подольского района Одесской области на Сочельник в пожаре из погибли 31-летняя мать и ее трое маленьких сыновей. Отец детей получил травмы, его госпитализировали.

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Дата публикации
Просмотры
2539
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