В Одесской области мужчина из-за 70 гривен жестоко убил учительницу: фото, видео

Подозреваемый был задержан правоохранителями.
В селе Павловка Одесской области 26-летний мужчина из-за 70 гривен жестоко убил 67-летнюю заместительницу директора школы. Подозреваемый залез в дом женщины, а когда та заметила его, он решил расправиться с жертвой.
Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.
По данным следствия, убийство произошло в ночь на 10 декабря. 26-летний злоумышленник проник в домовладение потерпевшей. Там он искал, что можно украсть. Поскольку в хозяйственных помещениях были только продукты, мужчина решил залезть еще и в жилой дом. Это заметила потерпевшая, выбежавшая из дома и пыталась позвать помощь. Вор настиг ее и ударил металлической трубой по голове. Затем он забрался в дом женщины и украл 70 грн. От полученных травм учительница скончалась на месте трагедии.
Вор же продолжал грабить дома местных жителей. Так, из одного из помещений он украл домашнее вино, бриндзу, банку консервированных грибов и куртку.
Мужчину уже задержали. Ему инкриминируют нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенным с проникновением в жилье и насилием, опасным для жизни или здоровья подвергшегося нападению причинением тяжких телесных повреждений, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины) ), в умышленное убийство по корыстным мотивам (п. 6 ч. 2 ч. ст. 115 УКУ) и воровство, совершенное повторно, в условиях военного положения, соединенного с проникновением в жилье (ч. 4 ст. 185 УКУ).
Резонансные убийства в Украине
В Ровенской области отец и 53-летний сын поссорились на бытовом грунте. Пенсионер нанес сыну несколько ударов — в голову и руки, от чего тот скончался на месте.
Также в Хмельницком у железнодорожного переезда нашли тело 16-летней девушки: ее изнасиловали и убили. Правоохранители задержали подозреваемого – это 20-летний парень.
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