В Одесской области мужчина из-за 70 гривен жестоко убил учительницу: фото, видео

В селе Павловка Одесской области 26-летний мужчина из-за 70 гривен жестоко убил 67-летнюю заместительницу директора школы. Подозреваемый залез в дом женщины, а когда та заметила его, он решил расправиться с жертвой.

Об этом сообщили в Нацполиции Одесской области.

По данным следствия, убийство произошло в ночь на 10 декабря. 26-летний злоумышленник проник в домовладение потерпевшей. Там он искал, что можно украсть. Поскольку в хозяйственных помещениях были только продукты, мужчина решил залезть еще и в жилой дом. Это заметила потерпевшая, выбежавшая из дома и пыталась позвать помощь. Вор настиг ее и ударил металлической трубой по голове. Затем он забрался в дом женщины и украл 70 грн. От полученных травм учительница скончалась на месте трагедии.

Фото: facebook/Полиция Одесской области

Вор же продолжал грабить дома местных жителей. Так, из одного из помещений он украл домашнее вино, бриндзу, банку консервированных грибов и куртку.

Мужчину уже задержали. Ему инкриминируют нападение с целью завладения чужим имуществом, соединенным с проникновением в жилье и насилием, опасным для жизни или здоровья подвергшегося нападению причинением тяжких телесных повреждений, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины) ), в умышленное убийство по корыстным мотивам (п. 6 ч. 2 ч. ст. 115 УКУ) и воровство, совершенное повторно, в условиях военного положения, соединенного с проникновением в жилье (ч. 4 ст. 185 УКУ).

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