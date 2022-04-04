В Одесской области мужчина из-за ревности ударил топором по голове на 20 лет младшего соперника (фото)

В Одесской области мужчина из-за ревности ударил топором по голове на 20 лет младшего соперника (фото)

Мужчина напал на приятеля своей жены.

В одном из сел Одесского района Одесской области 59-летний мужчина из-за ревности ударил топором по голове на 20 лет младшего соперника.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Чтобы разрешить конфликтную ситуацию, сначала обидчик пришел к другу своей жены в гости, но договориться не удалось.

"Мужчины сели сначала за стол переговоров, но разговор не сложился и гость причинил хозяину открытую черепно-мозговую травму. Врачи госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии", — рассказали в полиции.

ГУ Национальной полиции в Одесской области

Правоохранители изъяли с места преступления вещдоки и направили их на экспертизу, а правонарушителя задержали. Ему объявили подозрение по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса. Умышленное тяжкое телесное повреждение может обернуться для мужчины лишением свободы сроком от пяти до восьми лет.

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