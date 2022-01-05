В Одесской области мужчина купил водительское удостоверение через Instagram: суд оштрафовал его на 3400 гривен

В Одесской области мужчина купил водительское удостоверение через Instagram: суд оштрафовал его на 3400 гривен

За фальшивое удостоверение мужчина отдал 6000 гривен.

В Одесской области мужчина через социальную сеть Instagram за 6000 гривен купил удостоверение на право управления категории В сроком на 30 лет. За это суд назначил ему наказание – штраф в сумме 3400 гривен.

Об этом говорится в приговоре Раздельнянского районного суда Одесской области.

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Мужчина решил купить права 21 октября 2021 года и получил их по почте. Впрочем, 10 ноября 2021 года он, управляя мопедом марки Honda Dio, двигаясь по ул. Центральная, с. Павловка. Раздельнянский район, Одесской области, был остановлен правоохранителями и предоставил им фальшивку.

Учитывая "искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию преступления", суд избрал ему меру наказания в виде штрафа 3400 гривен.

Также мужчина должен уплатить процессуальные расходы на сумму 1372 гривны и 96 копеек.

Напомним, в Одессе судья обязал обвиняемого в драке почитать роман "Поллиана", чтобы был добрее и счастливее.

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