- Украина
- 366
- 1 мин
В Одесской области мужчина напал с отверткой на сотрудника РТЦК
В Измаиле едва ли не закончился трагедией конфликт гражданского мужчины с работниками РТЦК.
В городе Измаил при попытке проверки документов 55-летний местный житель напал на 47-летнего военного с отверткой и нанес ему повреждение в область грудной клетки и руку.
Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.
«Пытаясь избежать ответственности, правонарушитель прибег к бегству и заскочил в автомобиль. Водитель транспортного средства, способствовавший бегству правонарушителя, задержан», — говорится в сообщении.
По факту нападения возбуждено уголовное производство по статье 114 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в пригороде Львова произошла стрельба. В поселке Рудно неизвестный совершил нападение на военнослужащих. По информации правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал, микроавтобус военнослужащих РТЦК, осуществлявших мероприятия по оповещению, получил технические повреждения.