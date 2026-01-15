ТСН в социальных сетях

Украина
366
1 мин

В Одесской области мужчина напал с отверткой на сотрудника РТЦК

В Измаиле едва ли не закончился трагедией конфликт гражданского мужчины с работниками РТЦК.

Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В Измаиле во время проверки документов мужчина напал с отверткой на сотрудника РТЦК

В Измаиле во время проверки документов мужчина напал с отверткой на сотрудника РТЦК / © Цензор.нет

В городе Измаил при попытке проверки документов 55-летний местный житель напал на 47-летнего военного с отверткой и нанес ему повреждение в область грудной клетки и руку.

Об этом сообщил Одесский областной ТЦК и СП.

«Пытаясь избежать ответственности, правонарушитель прибег к бегству и заскочил в автомобиль. Водитель транспортного средства, способствовавший бегству правонарушителя, задержан», — говорится в сообщении.

По факту нападения возбуждено уголовное производство по статье 114 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в пригороде Львова произошла стрельба. В поселке Рудно неизвестный совершил нападение на военнослужащих. По информации правоохранителей, в результате происшествия никто не пострадал, микроавтобус военнослужащих РТЦК, осуществлявших мероприятия по оповещению, получил технические повреждения.

