В Одесской области мужчина насмерть сбил пограничника на блокпосту

В результате наезда на двух военнослужащих на блокпосту один из них погиб, другой был доставлен в больницу.

В Одесской области 2 декабря вечером на блокпоста произошло трагическое событие. 66-летний водитель автомобиля ВАЗ, игнорируя дорожные знаки об ограничении скорости, совершил наезд на находившихся на посту двух военнослужащих Государственной пограничной службы.

Об этом сообщило ГУНП Одесской области.

По информации полиции, в результате аварии один из пограничников погиб на месте, другой с травмами был доставлен в больницу.

Водителя проверили на состояние алкогольного опьянения – он оказался трезвым. Его задержали в процессуальном порядке.

Следователи полиции Одесской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть человека или тяжкие телесные повреждения. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Ровенской области автоцистерна врезалась в блокпост, в результате чего погиб полицейский.

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