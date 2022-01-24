В Одесской области мужчина "под кайфом" угнал автомобиль газовщиков: чем все закончилось

Хулигану грозит срок.
В одном из сел Криниченского общества 32-летний местный житель заметил открытый Volkswagen Passat и решил прокатиться.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Хозяин автомобиля, газовщик, отлучился, чтобы проверить счетчик, поэтому не стал закрывать машину. Злоумышленник воспользовался такой неосторожностью и решил прокатиться, а затем просто бросил авто на окраине.
Полицейским удалось разыскать машину и вернуть ее владельцу через несколько часов после исчезновения. Задержанный злоумышленник не смог объяснить, зачем это сделал из-за наркотического опьянения.
Теперь хулигану придется заплатить не только штраф в 17 тысяч гривен, но провести в тюрьме от трех до пяти лет.
Напомним, в Харьковской области 14-летний школьник украл и разбил три авто за одну ночь. Две машины получили небольшие повреждения. А третья — изрядно разбитая.
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