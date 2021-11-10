В Одесской области мужчина подстрелил подозрительного прохожего и вывез в багажнике за город

В Одесской области мужчина подстрелил подозрительного прохожего и вывез в багажнике за город

За совершенное задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

В городе Татарбунары Одесской области 34-летний мужчина увидел прохожего, который показался ему неряшливым. Поэтому горожанин заподозрил прохожего в кражах.

Об этом сообщили в полиции области.

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По данным правоохранителей, мужчина несколько раз выстрелил в него из револьвера, ранил в грудь и живот, запихнул в багажник автомобиля, вывез его на окраину Татарбунаров и там выбросил.

Пострадавший выжил, очнулся и вызвал полицию. Ему оказали медицинскую помощь.

Задержан фигурант по месту жительства. Отмечается, что в его куртке были обнаружены орудия преступления – револьвер и патроны, которые направили на экспертизу. За совершенное задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области охотник ранил 14-летнего подростка. Парень гулял с домашней собакой возле пруда, где охотники охотились на дичь. Один из них и попал в парня – утверждает, что случайно. С огнестрельным ранением подросток оказался в больнице.

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