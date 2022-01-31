В Одесской области мужчина повесил гранаты на электроопоры: местные напуганы (фото)

Местный житель позвонил в полицию и сообщил о подозрительных предметах.
В Белгород-Днестровском районе Одесской области мужчина установил муляжи гранат на электроопорах. О подозрительных предметах правоохранительным органам сообщил местный житель.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
Выехав на место происшествия, правоохранители установили: обманки повесил сам хозяин. По словам мужчины, чтобы уберечь домовладение от воров, он установил рядом на столбах две камеры видеонаблюдения, а чтобы не украли их, прикрепил к ним муляжи гранат, приобретенных на рынке.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия и решают, как квалифицировать действия мужчины.
Напомним, что на полигоне в Николаевской области 25-летний военный закрыл собой солдата от взрыва гранаты, таким образом спас ему жизнь.
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