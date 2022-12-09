В Одесской области мужчина пытал односельчан, чтобы узнать, кто украл его арбузы

За совершенное мужчине грозит от двух до пяти лет лишения свободы.

В Одесской области задержан мужчина, подозреваемый в избиении и пытках односельчан.

Об этом сообщили в полиции региона.

В полицию обратилась родственница двух братьев 40 и 49 лет из Балтской ОТГ и заявила, что их избили. Мужчины рассказали, что односельчанин позвал их в заброшенный дом якобы для разговора, но на самом деле обвинил в краже арбузов из баштана.

"Отрицания мужчин только разозлили их собеседника, и он, пользуясь преимуществом в физической силе, начал избивать братьев кулаками по голове, палкой по туловищу, привязал веревку за ногу младшего мужчины, таскал ее по земле, заставляя признаться в похищении урожая", — говорится в сообщении полиции.

Следователи выдвинули фигуранту обвинения в пытках. Это преступление предусмотрено частью 1 статьи 127 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Днепре мужчина, находясь под действием наркотиков, издевался над своей сожительницей.

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