В Одесской области мужчина пытался поджечь здание ТЦК: чем закончился инцидент (фото)

Задержан за попытку поджога ТЦК в Одесской области / © Национальная полиция Украины в Одесской области

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В Одесской области была совершена попытка поджога здания одного из территориальных центров комплектации. Однако самодельное устройство с легковоспламеняющейся жидкостью, которое бросил злоумышленник, упало у входа и не разгорелось.

Об этом сообщили в пресс-службе управления Нацполиции в Одесской области.

В результате инцидента не пострадал никто из людей, имущество ТЦК также повреждено не было.

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Правоохранители установили, что к преступлению причастен 22-летний житель Измаила. Его задержали по месту жительства. Своего поступка он никак не объяснил.

© Национальная полиция Украины в Одесской области

В полиции сообщили, что с места преступления и из дома молодого человека во время проведения санкционированного обыска следователи изъяли ряд вещественных доказательств, которые направили на экспертные исследования.

© Национальная полиция Украины в Одесской области

Задержанному сообщили о подозрении в покушении на препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

© Национальная полиция Украины в Одесской области

«Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и передачи материалов уголовного производства для дальнейшего расследования по подследственности в СБУ», — говорится в сообщении полиции.

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Напомним, военно-политическое руководство Российской Федерации поставило цель сорвать мобилизацию в Украине и применяет для этого различные способы. одним из них стали воздушные удары с помощью дронов-камикадзе, которые государство агрессорка наносит по зданиям ТЦК.