В Одесской области мужчина с гранатой устроил стрельбу из пистолета

Изъятое оружие направили на экспертизу.

В Одесской области в Усатовской ОТГ нетрезвый мужчина устроил стрельбу во время застолья с друзьями. Копы, кроме пистолета, нашли у него еще и гранату.

Об этом сообщили в ГУНП.

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Опьянев во время застолья у своей знакомой, мужчина начал ссориться со всеми, достал пистолет и стал стрелять по сторонам. Никто не пострадал, а дебошир оставил после себя лишь разбитые стекла на окнах.

Люди вызвали полицию. Правоохранители задержали мужчину, а вместе с пистолетом, внешне похожим на стартовый, изъяли еще и гранату. По предварительному заключению взрывотехников, которые ее обезвредили, это была РГД-5.

Следователи открыли производство по ч.4 ст.296 и ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины. Фигуранту уже объявили подозрение в хулиганстве, за которое ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет. Следствие продолжается. Его завершение правонарушитель будет ждать под домашним арестом.

Напомним, в Одесской области в Белгороде-Днестровском задержали 30-летнего мужчину, который на кладбище пытался убить супругов. Он вместе с другом устроили стрельбу.

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