В Одесской области мужчина совершил самоубийство, перерезав себе горло бензопилой

В Одесской области мужчина совершил самоубийство, перерезав себе горло бензопилой

Мужчина покончил с собой в лесополосе.

В Одесской области между трассой Одесса-Киев и селом Комаровка Подольского района произошла трагедия.

Как сообщило издание "Думская", в лесополосе мужчина перерезал себе горло работающей бензопилой.

Погибший был жителем села Новоселовка Вознесенского района. Что стало причиной такого поступка - неизвестно.

Напомним, в Червоноградском районе Львовской области 32-летний мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой, но ему удалось выжить.

А в Николаеве хирурги пришили 69-летнему мужчине руку, которую он случайно отрезал циркулярной пилой.

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