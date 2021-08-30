В Одесской области мужчина совершил самоубийство, перерезав себе горло бензопилой

Мужчина покончил с собой в лесополосе.
В Одесской области между трассой Одесса-Киев и селом Комаровка Подольского района произошла трагедия.
Как сообщило издание "Думская", в лесополосе мужчина перерезал себе горло работающей бензопилой.
Погибший был жителем села Новоселовка Вознесенского района. Что стало причиной такого поступка - неизвестно.
Напомним, в Червоноградском районе Львовской области 32-летний мужчина случайно перерезал себе шею болгаркой, но ему удалось выжить.
А в Николаеве хирурги пришили 69-летнему мужчине руку, которую он случайно отрезал циркулярной пилой.