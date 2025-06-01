В Одесской области мужчина совершил сексуальное насилие над собакой

Собака / © Pixabay

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В селе Майоры Одесской области житель частного дома совершил действия сексуального характера в отношении собаки.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области.

Правоохранители установили лицо, причастное к преступлению. Дело открыли по части 3 статьи 299 Уголовного кодекса Украины — жестокое обращение с животными, что предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы. Сейчас продолжаются следственные действия.

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Глава организации «Закон природы» Яна Титаренко заявила, что «местные уже обращались в полицию по этому поводу. Полиция приезжала и ничего не делала. Ржали над местными и не фиксировали это никак». Волонтер также добавила: «Это стало возможным только после того, как я опубликовала в фейсбуке это сообщение. После того, как они увидели это в социальных сетях от других людей. После кучи звонков».

Титаренко рассказала Общественному, что волонтеры изъяли три собаки, которые сейчас проходят ветеринарное обследование.

«Этот мудак не один и не раз совершал насилие над собакой! Здесь еще будем выяснять, кто это делал вместе с ним. Вы представляете, что у этого подонка есть семья и несовершеннолетние дети есть в семье! Извините за методы девушек, но трудно было добиться действий от правоохранительных органов. Это не впервые вызвали полицию, что насиловал собаку. На этой стадии уже правоохранительные органы работают. Жаль, что справедливость и наказание приходится добиваться волонтерам так», — говорится в сообщении благотворительного объединения «Защита животных Плюшка.

Сейчас Яна Титаренко планирует подать заявление о бездействии полиции по этому делу, отмечая, что «это уже выходит за все рамки, когда полиция не видит состава преступления изнасилования животных».

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Напомним, ранее мы писали о том, что всемирно известный зоолог оказался садистом и убийцей собак