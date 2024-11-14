В Одесской области мужчина убил, а потом сжег тело односельчанина

Злоумышленнику грозит пятнадцать лет лишения свободы.

В лесополосе на территории Балтской ОТГ было обнаружено изуродованное и обгоревшее тело человека.

О подробностях дела сообщили в полиции Одесской области.

Во время проведения следственно-розыскных мероприятий полицейские установили, что убит 49-летний житель одного из населенных пунктов Балтской территориальной громады.

По предварительному заключению судебно-медицинского эксперта, смерть мужчины наступила от полученной проникающей колото-резаной раны груди с повреждением сердца.

"Было установлено, что накануне совершения преступления домой к убитому приходил ранее судимый 29-летний односельчанин. Мужчины вместе употребляли алкогольные напитки, после чего между ними возникла ссора. Во время спора гость нанес товарищу удар ножом в грудь, от которого погиб на месте", – говорится в сообщении.

Чтобы скрыть следы преступления, правонарушитель вывез тело в лесной массив, где изуродовал его и поджег.

Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. Это преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины и наказывается лишением свободы сроком до пятнадцати лет.

Напомним, на Волыни мужчина застрелил свою знакомую из родительского ружья.

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