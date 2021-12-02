В Одесской области мужчина убил товарища и сдал себя копам

Злоумышленнику светит срок.
В Подольском районе Одесской области мужчина убил знакомого и заявил на себя в полицию.
Об этом сообщили в полиции области.
В полицию обратился местный житель и сообщил, что во время застолья поругался со знакомым из соседнего села. Мужчины устроили потасовку, во время которой заявитель ударил 49-летнего потерпевшего ножом. Мужчина скончался на месте происшествия.
Полицейские задержали 31-летнего злоумышленника.
Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ему грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Напомним, что в Ровенской области мужчина жестоко избил другого из-за ревности. Он увидел его на улице рядом с женой. За совершенное злоумышленник проведет в тюрьме 5 лет.
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