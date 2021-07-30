В Одесской области мужчина убил товарища, но не очень помнит об этом

В Одесской области мужчина убил товарища, но не очень помнит об этом

Мужчины выпивали, а потом начали ссориться.

Жительница села Курортное обнаружила окровавленного 43-летнего соседа во дворе без признаков жизни.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Правоохранители провели подворовой обход, опросили местных жителей, которые рассказали, что накануне вечером слышали из дома погибшего шум.

"Через несколько часов подозреваемый был установлен и задержан по месту жительства в соседнем селе. По словам фигуранта, они с товарищем выпивали, а захмелев, поссорились. Хозяин якобы схватился за нож, они начали драться, и закончилась потасовка только тогда, когда гость увидел, что потерпевший весь в крови. Вещественные доказательства с места происшествия изъяты. Подозреваемый задержан. Продолжается досудебное расследование", — рассказал заместитель начальника следственного отдела Белгород-Днестровского РВП ГУНП в Одесской области Олег Котенко.

Напомним, под Киевом мужчина застал жену в объятиях другого, разозлился и ударил любовника женщины ножом в грудь.

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