В Одесской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы: полиция объявила спецоперацию

Чтобы задержать мужчину, правоохранители ввели спецоперацию "Гром".
Житель одного из населенных пунктов Подольского района Одесской области устроил стрельбу из ружья прямо на улице.
Об этом сообщили в полиции области.
Сейчас его пытаются задержать полицейские, для этого объявили спецоперацию "Гром". По предварительным данным полиции, в результате стрельбы никто не травмировался.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции. Также в Подольский район направляются руководители ГУНП в Одесской области и спецназовцы.
Напомним, в Киеве на улице Овруцкой в Шевченковском районе между двумя прохожими возник конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в другого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.
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