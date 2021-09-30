В Одесской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы: полиция объявила спецоперацию

В Одесской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы: полиция объявила спецоперацию

Чтобы задержать мужчину, правоохранители ввели спецоперацию "Гром".

Житель одного из населенных пунктов Подольского района Одесской области устроил стрельбу из ружья прямо на улице.

Об этом сообщили в полиции области.

Сейчас его пытаются задержать полицейские, для этого объявили спецоперацию "Гром". По предварительным данным полиции, в результате стрельбы никто не травмировался.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции. Также в Подольский район направляются руководители ГУНП в Одесской области и спецназовцы.

Напомним, в Киеве на улице Овруцкой в Шевченковском районе между двумя прохожими возник конфликт, в ходе которого один из мужчин выстрелил в другого. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

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