В Одесской области мужчина в "чат-рулетках" сливал военные данные: как его наказали

Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы
В Одесской области правоохранители разоблачили 55-летнего мужчину, который в видеочатах распространял информацию об украинских военных и оборонных объектах.
Об этом сообщили в правоохранительных органах.
По данным следствия, в ходе онлайн-общения в "чат-рулетке" мужчина сообщал координаты расположения украинских военных подразделений, места дислокации техники, а также детали устройства блокпостов.
Один из таких разговоров был записан и опубликован на видеохостинге, что является грубым нарушением законодательства в условиях военного положения.
Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его.
Следствие продолжается – правоохранители выясняют, с какой целью мужчина распространял секретную информацию и кому она могла быть полезна.
В условиях войны любое разглашение конфиденциальных военных данных может представлять серьезную угрозу национальной безопасности. Граждан призывают быть осмотрительными и не распространять информацию о расположении или передвижении военных подразделений.
Напомним, правоохранители разоблачили финансовую пирамиду "VinEco" и "Vinex Тrade", действовавшую на территории Одесской и Киевской областей.
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