В Одесской области мужчина во время прогулки убил и сжег жену: ее останки нашли через месяц

В городе Арциз Одесской области 48-летний мужчина жестоко убил и сжег свою жену. Ее тело обнаружили только через месяц после расправы.

Об этом сообщили в полиции Одесской области.

По данным следствия, 48-летний ранее судимый за изнасилование и кражу мужчина в декабре 2022 года во время прогулки жестоко убил свою 38-летнюю жену. Мотивом к расправе стало то, что подозреваемый ревновал женщину. Он ударил ее по голове, а когда та потерявшая сознание задушила веревкой. Чтобы скрыть преступление, мужчина затащил ее тело в лесополосу и поджег.

Останки женщины обнаружили в январе 2023 случайные прохожие и обратились в полицию. Следователи установили причастность ее мужа к расправе. Подозреваемый признался в преступлении. Ему инкриминируют часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Напомним, во время оккупации части Харьковской области военный русской армии убил, расчленил и сжег тело фермера из Купянского района. Следователи выяснили имя оккупанта, ему заочно сообщили о подозрении.

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