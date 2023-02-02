В Одесской области мужчина во время прогулки убил и сжег жену: ее останки нашли через месяц

Муж из-за ревности жестоко убил жену.
В городе Арциз Одесской области 48-летний мужчина жестоко убил и сжег свою жену. Ее тело обнаружили только через месяц после расправы.
Об этом сообщили в полиции Одесской области.
По данным следствия, 48-летний ранее судимый за изнасилование и кражу мужчина в декабре 2022 года во время прогулки жестоко убил свою 38-летнюю жену. Мотивом к расправе стало то, что подозреваемый ревновал женщину. Он ударил ее по голове, а когда та потерявшая сознание задушила веревкой. Чтобы скрыть преступление, мужчина затащил ее тело в лесополосу и поджег.
Останки женщины обнаружили в январе 2023 случайные прохожие и обратились в полицию. Следователи установили причастность ее мужа к расправе. Подозреваемый признался в преступлении. Ему инкриминируют часть 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины и карается лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет.
Напомним, во время оккупации части Харьковской области военный русской армии убил, расчленил и сжег тело фермера из Купянского района. Следователи выяснили имя оккупанта, ему заочно сообщили о подозрении.
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