В Одесской области мужчина всадил нож в живот парню: детали резни посреди улицы

В Одесской области мужчина всадил нож в живот парню: детали резни посреди улицы

После инцидента злоумышленник спокойно пошел в гости к товарищу.

В Одесской области задержан мужчина, ударивший ножом в живот 18-летнего незнакомого парня.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Инцидент произошел в селе Ширяево. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения на улице начал приставать к незнакомому парню. Между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник схватил нож и всадил его в живот юноши. После содеянного он со спокойной душой пошел в гости к знакомому.

Злоумышленника задержали по горячим следам – он признался в содеянном и объяснил, что к насилию его подтолкнула водка. Действия мужчины квалифицировали как умышленное причинение тяжких телесных повреждений по ч.1 ст.121 Уголовного кодекса Украины. Орудие преступления было направлено на экспертизу, по ее результатам будет решен вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по факту незаконного обращения с оружием.

Мужчине, уже имевшей судимость за кражу, грозит от пяти до восьми лет заключения.

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Напомним, в Киеве мужчина во время ссоры напал с ножом на дочь и ее друга. После этого он пытался покончить с собой.

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