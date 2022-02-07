В Одесской области мужчина вступился за женщину и получил семь ножевых ранений: подробности резни

В Одесской области мужчина вступился за женщину и получил семь ножевых ранений: подробности резни

Пострадавший попал в больницу.

В городе Подольск Одесской области тяжелые ножевые ранения получил мужчина, пришедший к знакомым уладить семейный конфликт.

Об этом сообщили в полиции региона.

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Между отчимом и падчерицей произошел конфликт, и она попросила своего знакомого защитить ее. Однако разговор с знакомого с отчимом быстро перерос в драку, во время которой хозяин ударил гостя кухонным ножом, заранее спрятанным в одежде.

Пострадавшего доставили в больницу с семью ранениями.

В полиции отметили, что все участники происшествия были нетрезвы. Агрессивного отчима отправили под домашний арест, ему объявили о подозрении.

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Напомним, в Киеве мужчина во время ссоры напал с ножом на дочь и ее друга. После этого он пытался покончить с собой.

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