В Одесской области мужчина выстрелил в голову 10-летнему мальчику

Ребенок был госпитализирован в больницу с открытым проникающим осколочным ранением черепа.

Об этом сообщили в ГУНП Одесской области.

По предварительным данным следствия, в мальчика произвел самовольный выстрел 46-летний житель Одесского района из-за неосторожного обращения с самодельным устройством для отстрела шаров.

Из объяснений мужчины: он нашел устройство в виде ручки, начал его разглядывать и в его руках неожиданно для него произошел выстрел.

Фото: ГУ Национальной полиции в Одесской области

Выпущенный шар попал в голову малолетнему соседу. Пострадавшего доставили в детскую клиническую больницу. Медики диагностировали открытое проникающее осколочное ранение черепа. В тот же день мальчик был прооперирован. Сейчас его состояние стабильное.

Следственные отделения полиции №4 Одесского районного управления полиции №2 изъяли у мужчины устройство и приступили к производству.

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