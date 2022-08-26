В Одесской области мужчина выстрелил в голову 10-летнему мальчику

В Одесской области правоохранители расследуют обстоятельства травмирования 10-летнего мальчика.
Ребенок был госпитализирован в больницу с открытым проникающим осколочным ранением черепа.
Об этом сообщили в ГУНП Одесской области.
По предварительным данным следствия, в мальчика произвел самовольный выстрел 46-летний житель Одесского района из-за неосторожного обращения с самодельным устройством для отстрела шаров.
Из объяснений мужчины: он нашел устройство в виде ручки, начал его разглядывать и в его руках неожиданно для него произошел выстрел.
Выпущенный шар попал в голову малолетнему соседу. Пострадавшего доставили в детскую клиническую больницу. Медики диагностировали открытое проникающее осколочное ранение черепа. В тот же день мальчик был прооперирован. Сейчас его состояние стабильное.
Следственные отделения полиции №4 Одесского районного управления полиции №2 изъяли у мужчины устройство и приступили к производству.
Ранее стало известно, что в Ровенской области мотоциклист сбил ехавшую на велосипеде пятилетнюю девочку.
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