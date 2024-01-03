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В Одесской области мужчина за $10 тысяч заказал убийство соседа (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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В Одесской области мужчина за $10 тысяч заказал убийство соседа (фото)

В Одесской области мужчина пытался "заказать" убийство соседа / Фото: Национальная полиция Украины

Жизнь односельчанина злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов.

В Одесской области житель одного из сел решил "заказать" убийство соседа, с которым имел конфликт.

Об этом сообщает полиция Одесской области.

Правоохранителям стало известно, что мужчина решил убить своего соседа, с которым имел долгосрочные неприязненные отношения, и подыскивает исполнителей. Заказчику было неважно как они выполнят "задачу". Он потребовал только подтверждения преступления. Жизнь односельчанина злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов.

Изъятые средства / ©
Изъятые средства

Заплатить деньги мужчина пообещал после выполнения "работы".

Чтобы обеспечить алиби, заказчик за несколько дней до убийства уехал из дома и должен был вернуться только после совершения преступления.

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Правоохранители провели спецоперацию и инсценировали убийство. От имени одного из исполнителей направили на мобильный телефон заказчика "отчет" в виде фотографий с окровавленным телом жертвы и договорились о встрече для расчета.

Как только злоумышленник приехал для передачи денег, его задержали. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в Киеве судили мужчину, который планировал убийство украинских топ-чиновников по заказу спецслужб РФ.

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Дата публикации
Просмотры
761
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