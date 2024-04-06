В Одесской области мужчина забил до смерти знакомую из-за долга

В Одесской области будут судить мужчину, которого уже привлекали к ответственности за умышленное убийство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Трагедия произошла в селе Александровка. Мужчина устроил застолье со своей знакомой, во время которого у них возник конфликт из-за долга в тысячу гривен, который хозяин не хотел возвращать.

"В разгар ссоры он начал избивать женщину кулаками, а когда та уже лежала в беспомощном состоянии, продолжил наносить удары ногами. Опомнившись, мужчина вызвал скорую, но пострадавшая умерла во время госпитализации", — говорится в сообщении ведомства.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины и суд отправил его под стражу. Теперь правонарушителю грозит от семи до десяти лет лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области 23-летний мужчина признан виновным в умышленном убийстве двух человек, изнасиловании, разбойном нападении, уничтожении имущества путем поджога и незаконном завладении транспортным средством.

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